The Pinkerton, un western soprannaturale per J.J. Abrams

Di Federico Boni mercoledì 4 marzo 2020

I Pinkerton erano le guardie private del presidente Abraham Lincoln.

Deadline riporta che Warner Bros. ha acquisito la sceneggiatura di The Pinkerton firmata Daniel Casey (F9, Kin, Kill o Be Killed) western soprannaturale che J.J. Abrams produrrà con la sua Bad Robot. Il progetto sarà il primo film originale che coinvolgerà la Bad Robot e la Warner Bros.

I dettagli del progetto sono taciuti, ma i Pinkerton erano un’organizzazione di investigatori privati fondata negli Stati Uniti dallo scozzese Allan Pinkerton, nel 1850. Pinkerton divenne famoso quando affermò di aver sventato un complotto per assassinare il presidente Abraham Lincoln, che in seguito assunse gli agenti Pinkerton per la sua sicurezza personale durante la guerra civile.

Una dei Pinkerton l'abbiamo vista nella serie HBO di David Milch Deadwood. Il personaggio di Sarah Paulson, Alice Isringhausen, era infatti imparentata con i Pinkerton. In questo caso, i cowboy potrebbero incrociare i fantasmi. Julius Avery, regista di Overlord, potrebbe salire a bordo del progetto. I prossimi titoli di Abrams in qualità di produttore sono Lovecraft Country, Little Voice, Lisey’s Story, Mission: Impossible 7 e 8 e Aporia. J.J. ha recentemente diretto l'ultimo Star Wars.