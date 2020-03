The Grudge: spot tv e clip in italiano del reboot horror al cinema dal 5 marzo

4 marzo 2020

Il reboot horror "The Grudge" arriva nei cinema italiani il 5 marzo 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures dopo lo stop per l'emergenza coronavirus ha rimesso in programmazione per il 5 marzo il film horror The Grudge, il reboot diretto da Nicolas Pesce e prodotto Sam Raimi. Quest'ultima interpretazione dell'inquietante horror giapponese Ju-On del 2002 vede Andrea Riseborough come una detective che indaga su un crimine raccapricciante in una casa che riesce a lasciare un profondo segno malevolo sui suoi abitanti.

Questo reboot di "The Grudge" manterrà la sua premessa principale - una casa apparentemente infestata dall'energia malevola di una madre che ha ucciso la sua famiglia e che provoca il caos nei suoi abitanti viventi - dal Giappone agli Stati Uniti. Pesce ha scritto una storia che presenta tre diverse trame con tre gruppi di residenti che hanno vissuto tutti nella casa sopracitata e sono stati toccati dal male nel profondo. Nel frattempo, il personaggio di Riseborough, una detective locale, lavora per risolvere le misteriose ragioni dietro gli omicidi che hanno dato origine a questi fantasmi.

The Grudge è interpretato da Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin con Lin Shaye e Jacki Weaver.

Il film è prodotto dalla leggenda dell'horror Sam Raimi, la mente dietro la serie Evil Dead e Drag Me to Hell. Raimi ha anche prodotto i due film originali The Grudge e il buon remake La Casa, insieme a fortunati film horror più recenti come Man in the Dark e Crawl - Intrappolati. Anche Rob Tapert e Taka Ichise sono produttori del reboot.

Basato sul franchise horror giapponese Ju-On, l'adattamento americano di "The Grudge" è uscito nel 2004 con ottimi incassi e ha generato due sequel con l'ultimo datato 2009 e uscito direct-to-video.