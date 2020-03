Psycho Goreman: trailer della commedia-horror del regista di "The Void"

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 marzo 2020

Il regista di "Manborg" dirige una commedia-horror che strizza l'occhio a classici per ragazzi anni ottanta come "Non aprite quel cancello".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito Bloody Disgusting ci segnala il ritorno dietro la macchina da presa del canadese Steven Kostanski, regista di cult come Manborg e The Void, con la strepitosa commedia horror PG (Psycho Goreman) che sembra strizzare l'occhio a classici horror anni ottanta per ragazzi come Non aprite quel cancello e Scuola di mostri.

A seguire trovate estratti dal comunicato stampa ufficiale del film.

PG (Psycho Goreman) interpretato dai giovanissimi Nita-Josée Hanna e Owen Myre nei panni di Mimi e Luke, fratello e sorella che litigano continuamente e inconsapevolmente resuscitano un antico sovrano alieno (Matt Ninaber) che è stato sepolto nel loro cortile. I due fratelli battezzano la malvagia creatura Psycho Goreman (o PG in breve) e grazie al possesso di un amuleto magico la creatura si trova costretta ad obbedire ai loro capricci infantili.

Il concetto chiave di "PG" è qualcosa che ho portato con me da quando ho memoria. Come sarebbe avere il tuo mostro personale? Da bambino, sono rimasto incantato dalla relazione tra John Connor e il T-800 in Terminator 2 e dal modo in cui questo ragazzo in cui era facile riconoscersi potrebbe improvvisamente avere un "cattivo" come suo amico. Mi piace fantasticare con l'idea di passare del tempo tempo con personaggi del calibro di Skeletor, Megatron, Cobra Commander e ogni altro cattivo dei cartoni del sabato mattina. Questi personaggi mi hanno sempre interessato più degli eroi tradizionali.

La ricomparsa sulla Terra di PG attirerà inevitabilmente l'attenzione di guerrieri e demoni intergalattici che piomberanno nel tranquillo e sonnolento quartiere dei due ragazzini da ogni parte del cosmo, un po' come abbiamo visto nel recente The Predator.

Adoro contrastare la lirica del fantasy spaziale con la banalità suburbana. Questo è nato dal mio amore per i film di genere a basso budget degli anni '80 e '90 come I dominatori dell'universo e Beastmaster 2, dove i vincoli di budget hanno costretto i cineasti ad ambientare le loro storie epiche in luoghi accessibili del mondo reale.

Kostanski promette che Psycho Goreman non sarà un film per bambini e a provarlo ci saranno oltre 15 memorabili mostri creati appositamente per film tra cui l'angelo vendicatore "Pandora", il goblin traditore "Dark Scream", la sinuosa strega "Hiss", il subdolo "Kortex", il folle "Death Trapper" e ovviamente lo stesso "Psycho Goreman".

Mi piace sovvertire lo spazio sicuro del genere con violenza sconvolgente e conseguenze nel mondo reale. Questo è un tema che ho applicato nel mio episodio "W is for Wish" per ABC's of Death 2. Con PG, ho spinto questa idea ad altezze più fantasiose e brutali, ricreando i folli scenari che ero solito inventare mentre giocavo nel cortile da bambino.

PG (Psycho Goreman) sarà presentato questo mese in anteprima mondiale al festival SXSW di Austin, Texas.