Competencia Oficial, via alle riprese per il nuovo film con Penelope Cruz e Antonio Banderas

Di Federico Boni mercoledì 4 marzo 2020

A dirigere il tutto i registi de Il cittadino illustre.

Archiviato l'acclamato e premiatissimo Dolor y gloria di Pedro Almodóvar, Penelope Cruz e Antonio Banderas si sono ritrovati sul set di "Competencia Oficial" ("Concorso ufficiale"), tra le principali produzioni spagnole di questo 2020. Riprese iniziate per la pellicola scritta e diretta da Mariano Cohn e Gastón Duprat, con l'argentino Oscar Martínez, Coppa Volpi a Venezia 2016 per "Il cittadino illustre", a completare il cast.

"Concorso ufficiale" vede la Cruz nei panni della famosa cineasta Lola Cuevas, impegnata sul set con alcune delle più grandi star latine del cinema: ovvero il rubacuori di Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) e l'attore teatrale di stampo radicale Iván Torres (Oscar Martínez). Il guaio è che non sono amici. "Due attori con un talento enorme, ma con un ego ancor più grade", sottolinea la sinossi ufficiale, per una pellicola sul cinema co-sceneggiata da Andrés Duprat.

Attori feticcio di Almodovar, Penelope Cruz e Antonio Banderas hanno preso parte sotto forma di cameo a Gli amanti passeggeri, per poi non incrociarsi mai in Dolor y Gloria, visto e considerato che Penelope interpreta la mamma di un giovane Antonio. Ora, dopo una vita di carriera, li vedremo finalmente fianco a fianco come protagonisti.

Fonte: Variety