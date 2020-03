The Batman: nel cast anche i gemelli Carver della serie tv Teen Wolf

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 marzo 2020

Casting news per il reboot "The Batman" di Matt Reeves che arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.

Proseguono gli annunci casting del film The Batman con riprese in pieno corso nel Regno Unito. Robert Pattinson sarà il nuovo Bruce Wayne al posto di Ben Affleck e mentre in cabina regia c'è regista Matt Reeves (Cloverfield, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie) che ha scelto di concentrarsi sulle abilità di detective del Crociato incappucciato e di realizzare una sorta di reboot sganciato dall'Universo Esteso DC.

Il sito AV Club riferisce che gli attori e gemelli Max e Charlie Carver sono stati reclutati nel cast di The Batman in ruoli non specificati. I fratelli Carver sono meglio noti per i ruoli dei fratelli licantropi Ethan e Aiden nella serie tv Teen Wolf, ma i loro crediti includono anche ruoli in Desperate Housewives e The Leftovers. Per quanto riguarda il grande schermo i Carver hanno recitato insieme nella commedia Botte da prof. e nella commedia fantasy A Midsummer Night's Dream del 2017, un adattamento del 2017 del classico "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare.

I gemelli Craver si uniscono ad un cast che già include Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoe Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Jeffrey Wright (Commissario Gordon), Paul Dano (Edward Nashton / L'enigmista), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jayme Lawson (Bella Reál) e Peter Sarsgaard elencato come procuratore distrettuale Gil Colson che molti teorizzano potrebbe essere il nuovo Harvey Dent aka Due Facce. Il cast è completato da Con O'Neill, Gil Perez-Abraham, Vic Waghorn, Rodrig Andrisan e Obie Matthew.

The Batman arriva nei cinema il 25 giugno 2021.