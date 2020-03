Never Rarely Sometimes Always: nuovo trailer del dramma premiato al Sundance e a Berlino

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 marzo 2020

Un'interruzione di gravidanza raccontata dal punto di vista di due adolescenti in fuga nel film di Eliza Hittman Orso d'argento al Festival di Berlino 2020.

Focus Features ha reso disponibile un nuovo trailer per il dramma Never Rarely Sometimes Always diretto dalla regista newyorchese Eliza Hittman (It Felt Like Love, Beach Rats) e premiato nella categoria "U.S. Dramatic Special Jury Award: Neo-Realism" al Sundance e Orso d'argento all'ultimo Festival di Berlino.

Il film racconta di due ragazze adolescenti che si trovano costrette ad un viaggio fino a New York affinché una di loro possa abortire senza il consenso dei genitori, consenso che è obbligatorio nello stato della Pennsylvania.

Il film è un ritratto intimo di due ragazze adolescenti nelle zone rurali della Pennsylvania. Di fronte ad una gravidanza non intenzionale e alla mancanza di supporto locale, Autumn (Sidney Flanigan) e sua cugina Skylar (Talia Ryder) attraversano il confine di stato verso New York in un intenso viaggio di amicizia, coraggio e compassione.

Il cast è completato da Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van Etten, Kim Rios Lin, Drew Seltzer, Brett Puglisi, Guy A. Fortt, Carolina Espiro, Amy Tribbey, Brian Altemus, April Szykeruk e Aurora Richards.

Never Rarely Sometimes Always uscirà negli Stati Uniti il 13 marzo.

