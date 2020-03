The Suicide Squad: James Gunn rivela un poster del film

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

James Gunn rilancia la Task Force X nel sequel Suicide Squad 2 in arrivo nei cinema il 6 agosto 2021.

Il regista James Gunn ha utilizzato il suo account Instagram per rivelare un primo poster del suo The Suicide Squad e una foto scattata al party di commiato di cast e troupe per festeggiare il fine riprese.

Il poster rivelato su Instagram è stato disegnato da John Sloboda per celebrare il fine riprese e come spiega lo stesso Gunn nel messaggio allegato all'immagine non si tratta di un poster non ufficiale, nel senso che è un poster esclusivo creato per la produzione.

Questo artista @sloboart ha realizzato un poster per il nostro grande Aiuto Regista Pez, e poi alla fine di ogni sua ripresa io e alcuni membri del cast a portata di mano abbiamo firmato annotazioni personali per i vari Aiuto Registi (che in questo film sono stati fantastici - nessuno della troupe lavora di più sotto una maggiore pressione rispetto a loro). Non è un poster ufficiale ma penso che l'artista abbia fatto un ottimo lavoro. Non chiedetemi di chi sono le varie firme. Posso solo riconoscere quella di Margot e la mia e non so quali attori lo abbiano firmato. #TheSuicideSquad

Il poster ritrae il logo del film e un mucchio di armi e proiettili imbrattati di sangue con alcune delle armi possono essere collegate ai vari personaggi come il boomerang di Capitan Boomerang e il martello di Harley Quinn. Altri personaggi di The Suicide Squad non confermati includono Peacemaker (John Cena?), Vigilante (Idris Elba?) e Polka-Dot Man (David Dastmalchian?) mentre Nathan Fillion ha smentito le voci su una sua interpretazione di Arm-Fall-Off-Boy e Gunn ha negato che il comico Steve Agee sarà King Shark. Confermato invece il ritorno di Rick Flag (Joel Kinnaman) e Amanda Waller (Viola Davis) dal Suicide Squad originale.

