Cherry: nuova immagine ufficiale di Tom Holland

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

I registi di Avengers: Endgame portano al cinema il bestseller "Cherry" di Nico Walker.

I fratelli cineasti Anthony e Joe Russo impegnati nella post-produzione del loro nuovo film Cherry hanno rivelato via Twitter una nuova foto, dalla sala di montaggio, di Tom Holland nei panni del protagonista del film, un medico dell'esercito che tornato dall'Iraq affetto da disturbo post traumatico da stress e tossicodipendente rapina banche per finanziare la sua tossicodipendenza.

Basato sul romanzo omonimo di Nico Walker sull'esperienza personale dell'autore che a seguito delle rapine perpetrate è stato arrestato e sta attualmente scontando una pena di 11 anni.

"Lo voglio dire. Tom Holland sta facendo faville", ha detto Joe Russo al sito Collider. "Sta spaccando di brutto in questo ruolo. E non potremmo essere più orgogliosi di lui. È un ruolo complicato da recitare per un attore, e sta facendo un lavoro spettacolare".

Il cast del film include anche Ciara Bravo, Bill Skarsgård, Jack Reynor, Jeff Wahlberg, Kyle Harvey, Forrest Goodluck e Michael Gandolfini.

Il film sè prodotto da AGBO, la società di produzione di Anthony e Joe Russo, con la sceneggiatura scritta da Jessica Goldberg e Angela Russo-Otstot.





Fonte: ComicBook