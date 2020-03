Bermuda, un thriller per Scott Derrickson e Chris Evans

Di Federico Boni giovedì 5 marzo 2020

Scott Derrickson ha preso il posto di Sam Raimi, che a sua volta l'aveva sostituito alla regia di Doctor Strange 2.





Doctor Strange 2, Scott Derrickson abbandona la regia Differenze creative tra Scott Derrickson e la Disney Marvel. Abbandonato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Scott Derrickson sarà presto sul set per girare Bermuda, thriller Skydance che avrà Chris Evans come assoluto protagonista. Parola dell'Hollywood Reporter. Due ex Marvel, in sostanza, a bordo di un progetto che un tempo sembrava avesse interessato Sam Raimi, che ironia della sorte è in trattative per dirigere proprio Doctor Strange in the Multiverse of Madness, abbandonato da Derrickson per 'divergenze creative' con la Disney.

Bermuda, ovviamente, sarà totalmente incentrato sul celebre e leggendario Triangolo delle Bermuda, con sceneggiatura di Doug Miro e Carlo Bernard, ora riscritta dallo stesso Derrickson e C. Robert Cargill, da sempre suo compagno di scrittura.

Il regista è esploso in sala nel 2005 con l'horror The Exorcism of Emily Rose, per poi deludere con Ultimatum alla Terra, tornare a far cassa grazie a Sinister, deludere con Liberaci dal Male e sbancare con Doctor Strange, sua ultima fatica del 2016. Tra i progetti in ballo per lui anche l'action When Gravity Fails e l'horror Two Eyes Staring. Non è chiaro se Bermuda avrà la precedenza su questi ultimi due titoli.

Chris Evans, nel dubbio, sarà il protagonista del nuovo adattamento di Little Shop of Horrors di Greg Berlanti.