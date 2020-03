Letizia Battaglia - Shooting the Mafia: trailer del documentario evento al cinema dal 22 al 25 marzo

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

Al cinema dal 22 al 25 marzo 2020 La vita e la carriera di Letizia Battaglia, la prima donna fotoreporter per un quotidiano italiano.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo le tappe al Sundance e Berlino, I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection portano nelle sale italiane, dal 22 al 25 marzo, il documentario Letizia Battaglia - Shooting the Mafia di Kim Longinotto.

La vita e la carriera di Letizia Battaglia, la prima donna fotoreporter per un quotidiano italiano, si snoda in un racconto intimo e privato, partendo dalla sua giovinezza fino ad arrivare al suo impegno nel documentare i morti di mafia. Straordinarie immagini d’archivio si fondono in un racconto di lotta e libertà, sempre in nome dell’impegno civile, politico e personale. L’uscita italiana avviene in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata della Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime innocenti delle mafie, che ricade ogni anno il 21 marzo ed è promossa dall'Associazione Libera, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La trama ufficiale:





"Letizia Battaglia - Shooting the Mafia" è un ritratto personale e intimo della fotografa palermitana, fotoreporter per il quotidiano L’Ora. Una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di strada, per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica, Letizia Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo e nell’Italia tra gli anni Settanta e Novanta. Intrecciando interviste e testimonianze d’archivio, Kim Longinotto racconta la vita di un’artista passionale e coraggiosa, mostrando non solo un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia italiana.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Sono stato salvata dalla fotografia. Ero una donna giovane, intelligente, disperata. Il mio incontro con la fotografia mi ha permesso di esprimere i miei pensieri, la mia ribellione, il mio impegno sociale e politico. Letizia Battaglia

NOTE DI REGIA

Letizia Battaglia è una fotografa di talento e una donna irriverente. In "Letizia Battaglia - Shooting the Mafia" esploriamo la storia di questa straordinaria siciliana che ha sfidato l'autorità maschile, la cultura e la società pervase dalla mafia. Di tutta la sua vita. Letizia non solo ha sfidato e fatto infuriare la mafia fotografando coraggiosamente i loro crimini, ma lo ha fatto apertamente in un momento e in un tempo in cui tutto ciò era sconosciuto. Eravamo determinati a realizzare un film che potesse renderle giustizia. Lavorando con il nostro meraviglioso montatore, Ollie Huddleston, abbiamo intrecciato immagini d’archivio, film classici italiani, filmati privati di Letizia e le nostre riprese, per portare con noi il pubblico in un viaggio attraverso la vita di questa donna appassionata. Le fotografie di Letizia sono sorprendentemente grafiche ma anche, stranamente, hanno una specie di bellezza che spezza il cuore. Puoi percepire la risolutezza della persona dietro l'obiettivo, una sorta di resa dei conti, chiara, contro crimini impuniti. Sta affrontando il male e sta mostrando un grande coraggio per rivelare la loro codardia. Lei è il mio eroe. [Kim Longinotto]