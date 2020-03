The Infiltrators: trailer e poster dell'acclamato docu-thriller premiato al Sundance

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

L'acclamato docu-thriller premiato al Sundance 2019 racconta cosa accade in un centro di detenzione statunitense per persone senza documenti.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di The Infiltrators, l'acclamato docu-thriller indipendente premiato al Sundance 2019 che racconta di un gruppo di giovani senza documenti che, per testimoniare di perosna il trattamento di un centro di detenzione si consegnano dalla pattuglia di frontiera degli Stati Uniti per una vera e propria missione da infiltrati.

Il film è un ibrido che miscela filmati dei veri infiltrati che rievocano gli eventi all'interno del centro di detenzione con ricostruzioni recitate degli eventi che rendono la messinscena simile ad un thriller cinematografico.

La trama ufficiale:





The Infiltrators è un docu-thriller che racconta la vera storia di giovani immigrati detenuti dalla pattuglia di frontiera che si fanno deliberatamente rinchiudere in un oscuro centro di detenzione a scopo di lucro. Marco e Viri sono membri della National Immigrant Youth Alliance, un gruppo di DREAMers radicali che sono in missione per fermare le deportazioni ingiuste. E il posto migliore per fermare le espulsioni, secondo loro, è la detenzione. Tuttavia, quando Marco e Viri tentano una "fuga in prigione", le cose non vanno secondo i piani.

Il "cast" del film include Maynor Alvarado, Chelsea Rendon, Manuel Uriza, Juan Gabriel Pareja e Vik Sahay.

The Infiltrators co-diretto da Cristina Ibarra e Alex Rivera debutterà nei cinema statunitensiil 20 marzo.

