The Room: nuovo trailer del film mistery fantascientifico con Olga Kurylenko

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

Una coppia scopre una stanza segreta che esaudisce desideri, ma presto verrà loro presentato un prezzo da pagare e non sarà indolore.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Shudder ha reso disponibili trailer e locandine di The Room, un'intrigante pellicola indipendente che tra mistery, horror e fantascienza strizza l'occhio alla serie tv A i confini della realtà. La trama racconta di Matt e Kate, una coppia che compra una casa isolata e durante la ristrutturazione scopre una misteriosa stanza segreta che concede loro un numero illimitato di desideri materiali. La coppia dopo due aborti subiti da Kate decide di avere un bambino, un desiderio che però avrà conseguenze davvero inattese.

Il film ricorda altri film incentrati su oggetti che permettono ai loro possessori di esprimere desideri e che poi avranno un prezzo in stile "fai attenzione a ciò che desideri", tra questi ricordiamo La zampa di scimmia (2013), Wish upon (2017) e naturalmente The Box, film del 2009 diretto dal Richard Kelly di Donnie Darko basato a sua volta sul racconto "Button, Button" del 1970 scritto da Richard Matheson e adattato nel 1986 nell'episodio "La pulsantiera" della serie televisiva "Ai confini della realtà".

La trama ufficiale:





Lui (Kevin Janssens) un illustratore di fumetti in difficoltà, lei (Olga Kurylenko) è stanca del suo lavoro in un grande studio legale. Alla ricerca di una vita più autentica e sana, matt e Kate lasciano la città e si trasferiscono in una vecchia casa nel New Hampshire. Scoprono presto una stanza segreta nascosta che ha lo straordinario potere di materializzare tutto ciò che desiderano. Come i bambini di una fiaba, trascorrono giorni e notti soddisfacendo ogni loro desiderio materiale. E poi un giorno chiedono qualcosa di diverso: un bambino, un bambino piccolo, solo per scoprire che alcuni desideri hanno conseguenze disastrose.

Il cast è completato da Joshua Wilson, John Flanders , Francis Chapman, Vince Drews, Marianne Bourg, Oscar Lesage, Carole Weyers, Michaël Kahya, Jean-Louis Sbille e Victor Meurice.

The Room è diretto dal regista e animatore francese Christian Volckman al suo primo lavoro live-action. I crediti di Volckman includono animazioni per il videogioco Rayman e la regia del lungometraggio animato di fantascienza Renaissance. La sceneggiatura di The Room è di Sabrina Karine, Eric Forestier e Christian Volckman, basata su un'idea originale di Volckman. Il film debutterà in esclusiva sul canale streaming Shudder a partire dal prossimo 12 marzo.