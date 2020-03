The Thursday Murder Club, Ol Parker adatterà il romanzo da record di Richard Osman

Di Federico Boni venerdì 6 marzo 2020

Folle asta tra studios per ottenere i diritti cinematografici di The Thursday Murder Club.





Ol Parker, regista di Mamma Mia Ci Risiamo, dirigerà l'adattamento cinematografico di The Thursday Murder Club, romanzo d'esordio di Richard Osman. La Amblin Partners ha acquisito i diritti del film dopo un'asta miliardaria che ha coinvolto addirittura 14 studios.

Il romanzo, che uscirà il 3 settembre prossimo, ruota attorno a quattro amici settuagenari che vivono in una comunità di pensionati e risolvono delitti irrisolti per puro divertimento. Ma quando si ritrovano con un cadavere tra i piedi, i quattro finiranno per dover gestire un vero delitto. I diritti di pubblicazione del romanzo sono stati venduti a prezzi esorbitanti, tanto dall'averlo tramutato nella maggiore acquisizione del decennio per un debuttante.

50enne inglese, Ol Parker ha fatto successo in sala con Marigold Hotel, nel 2011, seguito da Now is Good e dall'inevitabile Ritorno al Marigold Hotel, nel 2015. Mamma Mia! Ci risiamo, uscito nel 2018, ha incassato 395,044,706 dollari in tutto il mondo.

Fonte: Variety