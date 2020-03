Scooby! - nuovo trailer italiano del film d'animazione

Di Pietro Ferraro giovedì 5 marzo 2020

Scooby-Doo torna al cinema il 14 maggio 2020 in un nuovo lungometraggio d'animazione.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Scooby!, un nuovo lungometraggio d'animazione con protagonista Scooby-Doo, Shaggy e la Mystery Inc. in arrivo nei cinema italiani il 14 maggio.

La trama ufficiale:





La prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo, è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc. "Scooby!" ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

Il cast stellare di voci originali include Kiersey Clemons come Dee Dee, Zac Efron è Fred, Will Forte interpreta Shaggy, Jason Isaacs è Dick Dastardly, Tracy Morgan è Captain Caveman, Gina Rodriguez interpreta Velma, Amanda Seyfried è Daphne, Mark Wahlberg è il supereroe Blue Falcon con Ken Jeong nel ruolo del cane robot Dynomutt. A prestare la voce a Scooby-Doo è Frank Welker, doppiatore di Megatron nel franchise Transformers.

Scooby-Doo debutta nella prima serie animata, Scooby-Doo! Dove sei tu? di Hanna-Barbera nel 1969. Il film ha fruito di altre 14 serie tv, 30 film d'animazione in DVD, due film live-action per il cinema e altri due film televisivi in live-action.

"Scooby!" è diretto da Tony Cervone, candidato all'Annie Award per il film "Space Jam", e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su "Duck Dodgers".