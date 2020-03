Judy & Punch: nuovo trailer della dark-comedy con Mia Wasikowska

Di Pietro Ferraro venerdì 6 marzo 2020

Mia Wasikowska e Damon Herriman protagonisti della dark-comedy con vendetta della regista esordiente Mirrah Foulkes.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Mia Wasikowska è protagonista di un nuovo trailer di Judy & Punch, una black-comedy a tinte "revenge" scritta e diretta dall'attrice australiana Mirrah Foulkes (Animal Kingdom, Regali da uno sconosciuto - The Gift) che fa il suo esordio alla regia.

Il film è ambientato nella fatiscente cittadina di Seaside dove l'attrazione maggiore è il teatro della marionette di Punch e Judy. Punch (Damon Herriman) però è consapevole che il successo dello spettacolo è dovuto all'abilità superiore di Judy (Wasikowska) e questo fa covare in lui del risentimento, che amplificato da una passione per la bottiglia porterà ad un tragico epilogo. A seguito di una sbronza e di un tragico incidente che coinvolgerà il loro bambino, Punch picchia Judy lasciandola per morta nel bosco, ma la donna è viva e viene salvata e curata dalla dottoressa Goodtime (Gillian Jones) e una comunità di emarginati. Una volta tornata alla vita Judy pianifica la sua vendetta.

Il film trae ispirazione da Punch e Judy, due maschere inglesi utilizzate nei teatri dei burattini nel XVII secolo. Il cast è completato da Benedict Hardie, Tom Budge, Eddie Baroo, Kiruna Stamell, Lucy Velik, Terry Norris e Brenda Palmer.

Mia Wasikowska nel 2018 ha recitato da protagonista nel thriller-horror Piercing di Nicolas Pesce e lo scorso anno è apparsa nel dramma Blackbird al fianco di Kate Winslet. L'attrice ha anche altri due nuovi film in arrivo, entrambi in in post-produzione: il dramma Bergman Island con Tim Roth e il thriller psicologico The Devil All the Time con Tom Holland e Robert Pattinson.

Damon Herriman ha recentemente interpretato Charles Manson nel film C'era una volta...a Hollywood di Tarantino e nella serie tv Mindhunter.

Judy & Punch debutta nei cinema americani il ​​24 aprile 2020.