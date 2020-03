Mulan: nuove locandine e video con il brano "Loyal Brave True" di Christina Aguilera

Di Pietro Ferraro sabato 7 marzo 2020

Il remake live-action "Mulan" arriva nei cinema italiani il 26 marzo 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Disponibili tre nuovi poster ufficiali del remake live-action Mulan e un video con l'audio del brano "Loyal Brave True" che Christina Aguilera ha registrato per la colonna sonora del film. La cantante ha registrato due brani per il film, l'altro è una nuova versione di una delle canzoni più popolari del classico animato del 1998, "Reflection".

I video musicali di entrambe le canzoni sono stati diretti da Niki Caro, che ha diretto il live-action Mulan, e saranno rilasciati entrambi poco prima del debutto del film il 26 marzo.

Il film Mulan e la canzone "Reflection" sono coincisi con il mio primo contratto discografico. È incredibile tornare ad un film così incredibile, pieno di potere e significato, il significato che ha la prova del tempo: rimanere fedele a te stesso, essere ciò che sei e insegnare come essere senza paura. La mia nuova canzone, "Loyal Brave True", rappresenta il perfetto equilibrio tra vulnerabilità e forza. Christina Aguilera

La trama ufficiale:





Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Mulan diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, vede protagonisti Yifei Liu come Mulan, Donnie Yen come il Comandante Tung; Jason Scott Lee come Böri Khan; Yoson An come Cheng Honghui, con Gong Li come Xianniang e Jet Li come l'Imperatore.

Christina è una delle più grandi cantanti di tutti i tempi. La sua interpretazione originale di "Reflection" del film d'animazione quando era una sconosciuta allora sedicenne, occupa il suo posto appropriato nella storia della musica ed è stata una piattaforma di lancio per la sua ineguagliabile carriera che seguirà. Mentre questa epica versione live di Mulan arriva nei cinema, Christina porta le sue capacità innate e anni di crescita come artista nel film, riprendendo "Reflection" e interpretando la nuova canzone "Loyal Brave True". Penso che queste canzoni toccheranno gli spettatori di oggi in quel modo. Mitchell Leib - presidente di Walt Disney Studios

Fonte: Collider