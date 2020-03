Ritorno al futuro: reunion di Michael J. Fox e Christopher Lloyd per un evento benefico (foto)

Di Pietro Ferraro sabato 7 marzo 2020

Michael J. Fox e Christopher Lloyd di nuovo insieme a 35 anni dall'uscita di Ritorno al futuro.

Sull'account ufficiale dell'attore Christopher Lloyd è stata pubblicata una tenera foto dell'attore abbracciato a Michael J. Fox, scatto realizzato per un evento di beneficenza che è diventato per i fan un occasione per rivedere insieme il Doc Brown e il Marty McFly e di Ritorno al futuro.

Nel 1985 Robert Zemeckis e Bob Gale hanno intrapreso un viaggio in tre parti attraverso il tempo che ha battuto diversi record al botteghino in tutto il mondo e trasformato Ritorno al futuro in una delle trilogie più amate della storia del cinema.

Lloyd e Fox si sono riuniti durante una partita di poker di beneficenza i cui proventi sono stati devoluti alla Fondazione Michael J. Fox che si occupa della ricerca di una cura per il morbo di Parkinson.

Le probabilità di vedere un Ritorno al futuro 4 sono le stesse di poter vedere realizzato un Goonies 2, in pratica pari a zero, idem per un reboot o remake almeno fino a quando il regista Robert Zemeckis sarà in grado di impedirlo.

Oh, Dio no. Questo non potrà accadere fino a quando Bob [Gale] e io non saremo morti. E poi sono sicuro che lo faranno, a meno che non ci sia un modo in cui i nostri eredi potranno impedirlo. Voglio dire per me questo sarebbe scandaloso. Soprattutto perché si tratta di un buon film. E' come dire 'Facciamo un remake di Quarto potere. Chi scegliamo per fare Kane?' Che follia è mai questa? Perché qualcuno dovrebbe farlo?

Rimettere mano a "Ritorno al futuro" dopo tutto questo tempo sarebbe un rischio davvero grosso, ma sarebbe un rischio ancor più grosso riportarlo sul grande schermo in formato reboot, operazione che rischierebbe di scatenare un'orda inferocita di fan (Vedi Ghostbusters). Detto ciò i contratti originali che Robert Zemeckis e Bob Gale hanno firmato con la Universal Pictures e la Amblin Entertainment danno al regista e allo sceneggiatore l'ultima parola su qualsiasi cosa riguardi il franchise "Ritorno al futuro" fino alla loro morte.





























Un post condiviso da Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) in data: 5 Mar 2020 alle ore 8:50 PST

Fonte: Daily Mail