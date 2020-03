The Beast: nuovo trailer del remake coreano di "36 Quai des Orfèvres"

Di Pietro Ferraro sabato 7 marzo 2020

Il poliziesco francese "36 Quai des Orfèvres" torna al cinema in un remake coreano.

E' disponibile un nuovo trailer sottotitolato in inglese del thriller poliziesco The Beast (Biseuteo), remake coreano del poliziesco francese 36 Quai des Orfèvres con Daniel Auteuil e Gérard Depardieu. Il film segue due investigatori in conflitto che sono costretti a lavorare insieme per risolvere un brutale omicidio che scuote la penisola coreana.

The Beast segue due detective in conflitto che devono fare squadra per risolvere un raccapricciante omicidio. Dopo che il corpo mutilato di una ragazza scomparsa viene scoperto nei bassifondi di Incheon, Han-soo (Lee Sung-min) e Min-tae (Yoo Jae-myung), che sono stati rivali per anni, sono ora incaricati di trovare il colpevole. Il caso sembra trovare una rapida soluzione con un sospetto in custodia, ma le cose prendono una svolta oscura quando Han-su incontra un informatore (che insiste sul fatto di sapere chi è l'assassino). Man mano che nascono insabbiamenti e accordi segreti, la tensione aumenta tra i due detective mentre la pressione per risolvere un crimine scuote la penisola coreana.

Il cast del film include anche Daniel Choi, Seong-Bong Ahn, Ho-jung Kim e Ja-Yeon Ok.

The Beast è scritto e diretto dal regista coreano Lee Jung-Ho che ha fatto il suo debutto alla regia nel 2010 con Bestseller e nel 2014 ha adattato il romanzo "Broken" dell'autore giapponese Keigo Higashino.

Il thriller è un genere che può virare nella natura umana. Ho prestato particolare attenzione a come cambiano le emozioni di questi due personaggi. Avevo bisogno di affrontarlo come un film di puro genere, e le luci, le scenografie, la fotografia e tutto ciò che riguarda il dietro le quinte hanno funzionato nel sostenere quell'idea. Volevo mantenere il sentimento dell'originale, ma mi sono concentrato sulla creazione di una nuova storia.

The Beast debutta nel Regno Unito il 6 aprile 2020.

