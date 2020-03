The Platform: trailer del pluripremiato horror fantascientifico in arrivo su Netflix

Di Pietro Ferraro sabato 7 marzo 2020

L'acclamato e pluripremiato horror spagnolo "El Hoyo" arriva in esclusiva su Netflix.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale per il pluripremiato horror fantascientifico spagnolo The Platform (El Hoyo). Il film scritto da David Desola e Pedro Rivero segna il debutto alla regia del regista basco Galder Gaztelu-Urrutia ed è ambientato in una "prigione verticale" nota come "Il Pozzo", con una cella per livello, due persone per cella e solo una piattaforma alimentare e due minuti al giorno per sfamare l'intero carcere.

La trama ufficiale:





All'interno di un sistema carcerario verticale, i detenuti vengono assegnati ad ogni livello e costretti a razionare il cibo da una piattaforma che si muove tra i piani. La piattaforma è una contorta allegoria sociale sull'umanità nella sua forma più oscura e affamata.

Il film ha ha vinto diversi premi i giro per il mondo tra cui il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, il Premio al Miglior Film e del Pubblico a Sitges e ai Migliori Effetti Speciali ai Premi Goya.

The Platform debutterà in streaming e in esclusiva su Netflix il 20 marzo.