The Voices: trailer del thriller-horror con Lin Shaye

Di Pietro Ferraro domenica 8 marzo 2020

Una giovane donna si ritrova prigioniera delle sue paure mentre cerca di far fronte alla schizofrenia della sorella.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

"Ogni famiglia ha i suoi segreti" recita il trailer di The Voices, un nuovo horror co-diretto da Wesley Alley (The Girl with the Bangs) con l'attore Bradley Fowler che ha curato anche la sceneggiatura e ha un ruolo nel film.

La storia segue una giovane donna che cerca rifugio in una remota casa di famiglia, dove fatica a far fronte alla schizofrenia di sua sorella. Troppo presto, tuttavia, la sua sanità mentale inizia a sfilacciarsi e la sicurezza delle pareti intorno a lei si trasforma in una prigione di sua creazione.

Il cast di The Voices oltre al co-regista Fowler include Amanda Markowitz (Mr. Malevolent), l'icona horror Lin Shaye (Insidious) vista di recente nel reboot The Grudge, l'attrice di Broadway Victoria Matlock (“Wicked”), Brendan Sexton III (Tre manifesti a Ebbing, Missouri), Jessica Sonneborn (Cane Mangia Cane), Juliana Sada e Sharon Roggio.

Lyn Shaye è diventata una "scream queen" grazie a tanti ruoli horror interpretati nella sua nutrita filmografia con titoli come Nightmare - Dal profondo della notte, Critters, Nightmare - Nuovo incubo, il franchise Insidious, Amityville - A New Generation, il remake 2001 Maniacs e più recentemente Ouija, Grace - Posseduta e Tales of Halloween.

The Voices è prodotto da Alley, Fowler, Amanda Markowitz, Victoria Matlock e James Christopher Fechser. I coproduttori includono John W. Bosher, Chris Charles e Juri Koll, con Andy Wizenberg come produttore esecutivo.

Fonte: Bloody Disgusting