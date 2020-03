Cinema chiusi in tutta Italia fino al 3 aprile causa Coronavirus, ora è ufficiale

Di Federico_40 domenica 8 marzo 2020

La decisione presa nella notte dal Consiglio dei Ministri.

Coronavirus, i Cinema di Roma e del Lazio resistono e restano aperti Il premier Conte ha firmato il decreto che limita fortemente i cinema d'Italia. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato nella notte il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Tra i tanti punti presenti, è ufficiale quello che chiude tutti i cinema d'Italia fino al 3 aprile prossimo. Articolo 2, punto b: "Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato".

Le disposizioni restrittive di pochi giorni fa, che chiedevano la distanza di almeno un metro tra uno spettatore e l'altro, sono quindi cadute. Da oggi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, i cinema d'Italia verranno chiusi fino al 3 aprile. Inevitabili le conseguenze, e non solo dal punto di vista economico, con gli esercenti costretti a resistere ad una serrata mai vista prima nella storia della Repubblica. Slitteranno a data da destinarsi tutti i film annunciati, da I miserabili a The Boy 2, da Bombshell a Il Delitto Mattarella, da Bloodshot a Mulan della Disney, da The New Mutants a Trolls 2.

La speranza è che il 3 aprile prossimo l'emergenza possa dirsi finita.