Lost Transmissions: trailer e poster del film con Simon Pegg e Juno Temple

Di Pietro Ferraro domenica 8 marzo 2020

Le inadeguatezze del sistema americano per la cura delle malattie mentali sullo sfondo della scena musicale di Los Angeles per l'esordio della regista Katharine O'Brien.

Disponibili trailer e poster del dramma indipendente Lost Transmissions, debutto alla regia di Katharine O'Brien con protagonisti Simon Pegg, Juno Temple e Alexandra Daddario.

Quando un produttore musicale non assume più i suoi farmaci per la schizofrenia, una giovane cantautrice gli sta vicino cercando di procurargli cure psichiatriche, rivelando lungo la strada le problematiche inadeguatezze del sistema statunitense per la salute mentale. Basato su una storia vera, Lost Transmissions è uno sguardo intimo sulle emozioni umane e sulla devastante realtà del trattamento della malattia mentale in un sistema che non sembra attrezzato per affrontarlo.

Il cast include anche Jamie Harris, Tao Okamoto, Rebecca Hazlewood, Bria Vinaite, Rosanna Arquette, Danny Ramirez, Reef Karim, Jonathan Ohye, Rebecca Hazlewood, Grant Harvey e Robert Schwartzman.

Hannah (Juno Temple), una timida cantautrice, scopre che un suo amico, il rispettato produttore discografico Theo Ross (Simon Pegg), ha terminato le sue medicine per la schizofrenia. Hannah raduna un gruppo di amici per aiutare a ricoverare Theo in una struttura psichiatrica, inseguendolo mentre supera i suoi variopinti deliri attraverso il glamour e la grinta di Los Angeles. Dal vertice del rock'n'roll al fondo del barile, una storia di eroi sconosciuti dietro i colpi e le inadeguatezze del sistema statunitense per la salute mentale.

Lost Transmissions è prodotto da Al Di, Olga Kagan, Tory Lenosky, Filip Jan Rymsza e debutterà nei cinema americani il 13 marzo.

Fonte: Collider