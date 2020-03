Star Wars 9: la battaglia finale di "L'ascesa di Skywalker" rivisitata in 16 Bit (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 9 marzo 2020

Il gran finale della "Saga Skywalker" diventa un videogioco a 16 Bit.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Ancora un video creato da Mr. Sunday Movies che farà la felicità sia dei nostalgici dei videogiochi arcade che dei fan di Star Wars, in particolare quelli che come il sottoscritto hanno particolarmente apprezzato il capitolo finale dell'iconica Saga Skywalker.

Mr. Sunday Movies specializzato nel ricreare scene di film come se fossero videogiochi a 16 bit, questa questa volta lo ha fatto per la battaglia finale in Star Wars: L'ascesa of Skywalker. In questo video vediamo lo scontro finale tra Rey, Kylo Ren e Palpatine, nonché parti della battaglia che si svolge al contempo nello spazio che vede la Resistenza contrapposta alla flotta schierata dall'Ordine Finale dell'Imperatore.

L'ascesa di Skywalker ha diviso i fan e critica ottenendo uno dei punteggi più bassi mai registrati su Rotten Tomatoes rispetto a qualsiasi film di Star Wars, inclusa la controversa trilogia prequel. Detto ciò anche se il gran finale di J.J. Abrams non ha riportato la saga ai fasti de "Il risveglio della Forza con i suoi oltre due miliardi d''incasso, e non è riuscita ad eguagliare il controverso "Gli Ultimi Jedi", ha comunque superato il tetto del miliardo di dollari in tutto il mondo.