Box Office Italia, Volevo Nascondermi fa sua l'ultima vetta prima della chiusura dei cinema

Di Federico_40 lunedì 9 marzo 2020

Volevo Nascondermi batte The Grudge, ma è il Coronavirus il vero vincitore del box office.

Box Office Usa, esordio da 40 milioni di dollari per Onward La pellicola Pixar conquista il box office americano al debutto, ma senza fare sfracelli. L'ultimo weekend di box office Italia. Con il decreto del Governo che ha chiuso tutti i cinema del Paese fino al 3 aprile, quello che abbiamo vissuto è stato l'ultimo difficilissimo fine settimana di programmazione cinematografica, già da 15 giorni messa in crisi dal diffondersi del Coronavirus. A far suo il desolante primato Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, riuscito nell'impresa con 115.906 euro dal mercoledì alla domenica. La pellicola 01, premiata a Berlino, ha provato a sfidare la paura e ad aiutare gli esercenti, prima che la situazione precipitasse ulteriormente. Anche The Grudge ha provato a fare altrettanto, incassando 51.846 euro in 3 giorni. Entrambi i titoli hanno rischiato, sfidato l'impossibile, e va dato merito ai distributori di averci provato.

Terza posizione per Bad Boys for Life, arrivato ad un niente dal milione e mezzo, seguito dai 5 milioni e mezzo de Gli anni più Belli di Gabriele Muccino. Parasite ha raggiunto i 5.552.886 euro, seguito dal milione e poco più de Il richiamo della Foresta, dai 18.402 euro della novità Marie Curie, dai 444.889 euro di Cattive Acque, dai 2 milioni e mezzo di Sonic e dai 9.387 euro di Queen & Slim, lanciato dalla Universal in 76 sale dopo le ottime critiche e i premi ricevuti negli States.

Per la prima volta nella storia di questa rubrica non possiamo annunciare le uscite in sala della prossima settimana, perché fino al 3 aprile, lo ripetiamo i cinema saranno chiusi. Il 9 aprile prossimo, in attesa di eventuali stravolgimenti nella programmazione, ritorneremo alla normalità con le uscite di Hidden Life di Terrence Malick, È per il tuo bene di Rolando Ravello, La sfida delle Mogli e Peter Rabbit 2, senza dimenticare quel Mulan 2 che non potendo uscire il 26 marzo potrebbe slittare proprio a giovedì 9 aprile.