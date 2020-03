Jungle Cruise: due nuove locandine ufficiali e video con annuncio trailer

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

La popolare attrazione dei parchi a tema Disney arriva al cinema con protagonisti Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt.

Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt hanno utilizzato Twitter per annunciare in un video l'arrivo di un trailer di Jungle Cruise per oggi, e nel frattempo sono arrivati online anche due nuovi poster.

Il video nel tweet mostra i due nuovi poster presentati dai due attori: uno con Johnson in primo piano e Blunt nascosta dietro ad una torcia e un altro con Blunt in primo piano e Johnson nascosto dietro le sue spalle. Questi poster presentano anche due diverse grandezze per i nomi dei due attori a seconda di chi sia secondo loro il "vero" protagonista del film.

Double main event drops tomorrow..

Our NEW @JungleCruise TRAILER #2 & our NEW (actual) POSTER.

Gotta love ol’ Emily “yuk it up” Blunt making herself look cool, beautiful & heroic in her poster & making me look scared & constipated.

Good one, Em. You got one coming, kid 👍🏾😈🥃 pic.twitter.com/hT8G5Qy5Y0 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 9, 2020

Jungle Cruise segue Frank (Johnson), un capitano di un battello fluviale dell'Amazzonia che raggira i suoi clienti portandoli in un giro in barca pieno di false minacce come finti ippopotami e attori mascherati da nativi pericolosi. Tuttavia Frank ottiene più di quanto si aspettasse quando accetta di portare la scienziata britannica Lily Houghton (Blunt) in un viaggio alla ricerca di un albero mistico che si dice esista da qualche parte nella giungla, solo per ritrovarsi a combattere una spedizione rivale e scoprire quanto vere siano alcune leggende.

Johnson e Blunt recitano in Jungle Cruise al fianco di Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti e Edgar Ramirez. Il film è diretto da Jaume Collett-Serra. I produttori del film includono Dany Garcia (Jumanji: Welcome to the Jungle) di Seven Bucks Productions e Hiram Garcia (Hobbs & Shaw), insieme a John Davis e John Fox (Game Night), Douglas C. Merrifield (The Shallows) e Scott Sheldon (Baywatch).

Jungle Cruise arriva nelle sale il 24 luglio.