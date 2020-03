Red Notice: nuove foto dal set con The Rock

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot stanno girando un nuovo film d'azione per Netflix.

Dwayne Johnson ha utilizzato il suo account Instagram per condividere nuove foto dal set del thriller d'azione Red Notice di Netflix le cui riprese sono iniziate lo scorso gennaio.

Il cast oltre a Johnson include Ryan Reynolds e Gal Gadot, con Rawson Marshall Thurber (Come ti spaccio la famiglia) in cabina regia. Thurber e Johnson hanno già collaborato in precedenza per Una spia e mezzo e Skyscraper.

Therock. Verificato. Sul set. RED NOTICE. È un buon giorno in cui il mio amico e operatore 🎥 di ripresa Geoff Haley mi fa sbellicare dalle risate - senza dubbio per le sue battute sporche e inappropriate che le mie orecchie innocenti non dovrebbero sentire. Nel corso degli anni, i film più grandi della mia carriera sono stati girati da Geoff, che ha appena ricevuto il premio "Operatore dell'anno" (equivalente a vincere un premio Oscar) per il suo brillante lavoro con la macchina da presa su JOKER. È un narratore fenomenale dietro l'obiettivo e questa estate siamo entusiasti di collaborare nuovamente al nostro tanto atteso BLACK ADAM⚡️ DC Universe, siamo entusiasti salire a bordo. Fino ad allora, si torna a lavorare su questo. #RedNotice 🌎 #SteveMcqueenInspired♟ #TheHaleySpecial 🎥 @hhgarcia41 📸

La trama di Red Notice non è stata divulgata, ma sappiamo che Gadot è "La più grande ladra d'arte del mondo", che viene braccata dall'agente dell'INTERPOL di Johnson considerato "il più grande segugio del mondo", mentre il personaggio di Reynolds viene descritto come "il più grande truffatore del mondo".

