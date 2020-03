Thor: Love and Thunder, ci saranno i Guardiani della Galassia

Di Federico_40 martedì 10 marzo 2020

Cross-over Marvel in arrivo. Parola di Vin Diesel.

Thor: Love and Thunder, Christian Bale confermato villain L'attore premio Oscar potrebbe diventare Balder il coraggioso, ispirato all'omonima divinità norrena. ComicBook riporta che i personaggi dei Guardiani della Galassia appariranno in Thor: Love and Thunder. Tutto merito di Vin Diesel, intervistato grazie all'imminente uscita nei cinema d'America del suo Bloodshot.

"Sono emozionato e non vedo l’ora che il mio amico James Gunn realizzi il prossimo", ha confessato nei confronti di Guardians of the Galaxy Vol. 3. "Ha finito con Suicide Squad, quindi sta per imbarcarsi in questo nuovo progetto. Anche Thor, il regista mi ha parlato di come Love and Thunder incorporerà alcuni personaggi dei Guardiani della Galassia ... Sarà molto interessante, nessuno lo sa, forse non avrei dovuto dire nulla".

Forse no, ma ormai il danno è fatto. Gunn aveva precedentemente confermato che Guardians of the Galaxy Vol. 3 prenderà forma dopo il quarto film di Thor, in uscita il 5 novembre 2021. A dirigerlo, di nuovo, il neo premio Oscar Taika Waititi (JoJo Rabbit), su uno script scritto da lui e Jennifer Kaytin Robinson (Someone Great). Natalie Portman tornerà nei panni di Jane, insieme a Chris Hemsworth e Tessa Thompson, mentre Christian Bale interpreterà l'antagonista principale del film.

Fonte: Comingsoon.net