Black Adam: The Rock conferma inizio riprese per l'estate

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

Dwayne Johnson debutterà nell'UEDC nei panni di Black Adam il 22 dicembre 2021.

L'indaffaratissimo Dwayne "The Rock" Johnson è attualmente impegnato sul set del film d'azione Red Notice di Netflix, ha recentemente annunciato su Twitter un nuovo trailer di Jungle Cruise e nel frattempo prosegue il suo allenamento per il suo successivo impegno, le riprese del film Black Adam dopo la mancata apparizione nel film Shazam!.

The Rock ha recentemente pubblicato una foto su Instagram che lo vede impegnato in palestra e nella didascalia allegata all'immagine preannuncia un grande cambiamento a livello di potere all'interno dell'universo DC.

La gerarchia del potere nell'universo DC sta per cambiare. Addestrare e preparare #BlackAdam è stato un duro lavoro, ma questo progetto di passione supera i sacrifici. Verità, giustizia è la via di Black Adam #eyeforaneye #antihero #blackadam⚡️ @jonbrandoncruz 📸 Le riprese iniziano questa estate.

Johnson ha confermato che nel film di Black Adam non ci sarà lo Shazam di Zachary Levi, poiché è una storia di origine, ma vedremo il debutto cinematografico della JSA. Il film di Black Adam vede alla regia lo specialista in thriller Jaume Collet-Serra (Unknown - Senza identità, Paradise Beach - Dentro l'incubo) che ha recentemente diretto The Rock in Jungle Cruise.

Black Adam aka Teth Adam, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945, in origine era un guerriero egiziano potenziato dal Mago Shazam ideato per comparire in una sola storia. Il personaggio in seguito ha avuto un ruolo regolare da antagonista per essere poi ridefinito in ambito moderno come un antieroe che per breve tempo ha fatto anche parte della Justice Society.

Black Adam arriverà nei cinema il 22 dicembre 2021. Shazam! 2 lo seguirà quattro mesi dopo ad aprile del 2022.





























Un post condiviso da therock (@therock) in data: 7 Mar 2020 alle ore 8:27 PST

Fonte: ComicBook