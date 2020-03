A Quiet Place 2: featurette "Cillian Murphy", nuovi poster e intervista a John Krasinski

"A Quiet Place II" arriva nei cinema italiani il 16 aprile 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Paramount Pictures ha reso disponibile una nuova featurette per il sequel A Quiet Place II incentrata su "Emmett", il nuovo misterioso personaggio di Cillian Murphy, che dai trailer precedenti sembra essere una sorta di nuovo protettore per la famiglia Abbot, che ricordiamo ha perso il capofamiglia interpretato da John Krasinski che si è sacrificato per salvare i suoi figli.

La featurette purtroppo non include nuove scene del film, ma oltre a dichiarazioni di Krasinski e Blunt, mostrano Murphy sul set e l'attore che accenna ad alcuni retroscena del suo personaggio, su come questo nuovo mondo post-apocalittico lo ha modellato e cambiato.

Riguardo alla trama, sappiamo che A Quiet Place II riprenderà da dove era terminato il primo film, con Evelyn e i suoi figli che si preparano ad affrontare il mondo esterno senza il capofamiglia di Krasinski, che però rivedremo in questo sequel grazie ad un flashback che ci mostrerà come ha avuto origine l'invasione di creature aliene che hanno scalzato l'uomo dalla cima della catena alimentare.

Krasinski in una recente intervista con il sito THR ha spiegato perché dopo una iniziale titubanza ha poi deciso di realizzare un sequel.

Ho detto che non ne avrei mai fatto un secondo. Nulla poteva essere personale o essere organico per me come il primo, ma le cose sono cambiate e ora penso che questo mi piace ancor di più...l'unica ragione per cui ho scritto una [Parte II] è che sono riuscito a trovare un modo per rendere questo film degno di tutto l'amore e il rispetto dei fan per il primo. Questo è davvero un biglietto di ringraziamento a loro.