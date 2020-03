Bruce Willis e la wrestler Lana nel film d'azione con invasione aliena "Cosmic Sin"

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

Casting news per l'action fantascientifico "Cosmic Sin" di Edward Drake.

Va completandosi il cast dell'action-thriller fantascientifico Cosmic Sin che vede Bruce Willis e protagonista. Il sito Deadline riporta che CJ Perry, meglio nota come la wrestler Lana, si è unita a Willis nel cast di questo nuovo film che racconta di un'invasione aliena.

Cosmic Sin segue un gruppo di guerrieri e scienziati che devono combattere per proteggere e salvare la loro razza quando una specie aliena ostile con il potere di infettare e prendere il controllo di ospiti umani (vedi Il terrore dalla sesta luna) mette gli occhi su una futuristica società umana.

CJ Perry interpreterà un personaggio di nome Sol, un ruolo in origine scritto per un uomo, descritto come "il miglior cecchino della galassia" che si unirà alla lotta contro gli alieni.

Il film è diretto da Edward Drake (Animals) e scritto da Drake con l'attore e sceneggiatore Corey Large, regista della commedia-horror The Ninth Passenger, produttore esecutivo dell'acclamato horror It Follows e che in Cosmic Sin interpreta anche il ruolo di Dash.

Willis e Perry vanno ad aggiungersi ad un cast che già include anche Frank Grillo, Adelaide Kane, Alex Loche, Costas Mandylor, Johnny Messner, Eva De Dominici, randon Thomas Lee, Mark Rhynard, Alzie Williams, Sarah May Sommers, Christian Hicks e Robert Laenen.