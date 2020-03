Jungle Cruise: nuovo trailer italiano del film Disney con The Rock e Emily Blunt

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

Il film basato sulla popolare attrazione di Disneyland arriva nei cinema italiani il 12 agosto 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Come annunciato è approdato online un nuovo trailer italiano di Jungle Cruise, il film d'avventura ispirato all'omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

Ambientato all'inizio del XX° secolo, Jungle Cruise segue Frank (Dwayne Johnson), un capitano di un battello fluviale dell'Amazzonia che raggira e diverte i suoi clienti portandoli in un giro in barca pieno di false minacce come finti ippopotami e attori mascherati da nativi pericolosi. Tuttavia Frank ottiene più di quanto si aspettasse quando accetta di portare la scienziata britannica Lily Houghton (Emily Blunt) in un viaggio alla ricerca di un albero mistico che si dice esista da qualche parte nella giungla, solo per ritrovarsi a combattere una spedizione rivale e scoprire quanto vere siano alcune leggende.

Johnson e Blunt recitano in Jungle Cruise al fianco di Jesse Plemons, Jack Whitehall, Paul Giamatti e Edgar Ramirez. Il film è diretto da Jaume Collet-Serra (L'uomo sul treno - Commuter) dauna sceneggiatura di Glenn Ficarra e John Requa (Smallfoot) e Michael Green (Logan). Jungle Cruise arriva nelle sale italiane il 12 agosto.