Stasera in tv: "Ricchi di Fantasia" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 marzo 2020

Rai 1 stasera propone "Ricchi di fantasia", film commedia del 2018 diretto da Francesco Miccichè e interpretato da Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Matilde Gioli e Antonio Catania.

Cast e personaggi

Sergio Castellitto: Sergio

Sabrina Ferilli: Sabrina

Valeria Fabrizi: Carmen

Matilde Gioli: Letizia

Antonio Catania: Pallavicini

Antonella Attili: Sonia

Gianfranco Gallo: Saverio

Paolo Calabresi: Nando

Paola Tiziana Cruciani: moglie di Sergio

Luigi Imola: Brando

Siria Simeoni: Angela

Vincenzo Sebastiani: Artemio

Emmanuel Dabone: Wambua

Giulio Neglia: Wladimir

Uccio De Santis: agente immobiliare





La trama

Sergio (Sergio Castellitto) carpentiere e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.





Il nostro commento

Ricordate Eccezzziunale... veramente interpretato da Diego Abatantuono? In uno degli episodi del film Franco, venditore d'auto milanese, interpretato da Abatantuono, è vittima di uno scherzo crudele ordito dagli amici del bar che falsificano una schedina facendo credere a Franco di aver fatto un tredici al Totocalcio. In Ricchi di Fantasia si reitera questo escamotage narrativo, ma il regista Francesco Miccichè vi aggiunge un tocco di malinconia cercando di attingere alla migliore commedia all'italiana e sfruttando un'efficace e particolarmente sobria Sabrina Ferilli che funge da contraltare ad un Sergio Castellitto più istrionico.

Se guardato con superficialità "Ricchi di Fantasia" potrebbe apparire un film incentrato sul denaro, in realtà la svolta economica tanto agognata non serve solo a tirare fuori il meglio e il peggio di ognuno, cancellando ogni ipocrisia in una sorta di entusiasmante e liberatoria ubriacatura, ma rappresenta anche i sogni nella loro forma forse meno poetica, ma più realistica di tante persone normali che ancora sperano di cambiare vita e vivere un sogno di fatto irraggiungibile "grattato" via quotidianamente e quasi meccanicamente, un tipo di sogni e sognatori che il film di Miccichè prova a rappresentare confezionando una commedia ben recitata, non sempre equilibrata tra il serio e il faceto, ma che alla fine si assesta sul "godibile" andante.





Curiosità



Il regista Francesco Miccichè ha diretto anche Loro chi? (2015) e Compromessi sposi (2019).



La sceneggiatura del film è di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè.



Il film è stato girato in Puglia con riprese a Polignano a Mare e Monopoli (in provincia di Bari), Carovigno (in provincia di Brindisi) e Accadia (in provincia di Foggia).



Le musiche originali del film sono di Francesco Cerasi (Metti la Nonna in Freezer, Ti Presento Sofia, Bentornato Presidente, Gli Uomini d'Oro).



