Guardiani della Galassia 2: video con il motion-capture di James Gunn per Groot

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 marzo 2020

James Gunn balla nei panni di Baby Groot per la scena iniziale di Guardiani della Galassia Vol. 2.

Il regista James Gunn ha recentemente concluso le riprese principali di Suicide Squad 2, e dopo la fase di post-produzione il regista passerà all'atteso terzo film dei Guardiani della Galassia che abbiamo recentemente appreso direttamente da Vin Diesel, che presta la voce a Groot, appariranno anche in Thor: Love and Thunder aka Thor 4.

A proposito di Groot, se Diesel ha prestato la voce all'amato personaggio, James Gunn ha invece prestato le movenze all'albero alieno sia nella scena dopo i titoli di coda dell'originale Guardiani della Galassia, in cui un piccolo Groot germogliato in un piccolo vaso balla al ritmo di "I Want You Back" dei Jackson 5, sia al Baby Groot ballerino dell'incipit di Guardiani della Galassia Vol. 2, in cui il piccoletto si trova al centro di una caotica battaglia spaziale sulle note di "Mr Blue Sky" di Electric Light Orchestra.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

L'account Instagram di James Gunn ha pubblicato in risposta ad alcuni fan un video con un pezzo della danza in motion-capture realizzata da Gunn in persona nei panni del piccolo Groot per l'incipit di Guardiani della Galassia Vol. 2 con il seguente messaggio.

Poiché sto ricevendo molte domande sul motion cature che fa riferimento alla danza di Baby Groot, eccone un pezzo. Abbiamo installato dozzine di telecamere attorno al palcoscenico di un set e abbiamo catturato ogni angolo di me mentre ballavo per #GuardiansoftheGalaxyVol2. #groot #wearegroot #babygroot #gotg #marvel.





























Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) in data: 9 Mar 2020 alle ore 10:59 PDT

Fonte: CinemaBlend