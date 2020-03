M.O.M. - Mothers of Mosters: trailer del found footage thriller con Bailey Edwards

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 marzo 2020

Edward Asner, Melinda Page Hamilton e Bailey Edwards in un thriller psicologico diretto da Tucia Lyman.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Altro giro e altro found footage con M.O.M. (Mothers of Mosters), stavolta però non si tratta di un horror bensì di un thriller in cui una madre sconvolta sospetta che suo figlio adolescente sia uno psicopatico, ma quando lui inganna il sistema di sorveglianza domestico la donna è costretta a prendere in mano la situazione.

M.O.M. (Mothers of Mosters) è scritto e diretto dall'esordiente Tucia Lyman (serie tv Ghosts of Shepherdstown) e interpretato da Melinda Page Hamilton che ha ricco curriculum televisivo con ruoli ricorrenti in svariate serie tv (Le regole del delitto perfetto, Desperate Housewives, Messiah) e Bailey Edwards noto per ruoli nella commedia My Dead Boyfriend e nel fantasy poliziesco Bright.

La trama ufficiale:





Una madre sconvolta (Hamilton) sospetta che suo figlio adolescente (Edwards) stia pianificando una sparatoria a scuola, ma quando scivola attraverso le fessure del sistema, è costretta a prendere in mano la situazione. Dopo aver installato un elaborato sistema di telecamere spia nella loro casa, Abbey cattura una serie di video inquietanti che confermano le sue peggiori paure.

Il cast è completato da Edward Asner, Julian de la Celle e Janet Ulrich Brooks. M.O.M. (Mothers of Mosters) debutta negli Stati Uniti il 13 marzo 2020.