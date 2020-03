The Artist's Wife: trailer del dramma indipendente con Lena Olin e Bruce Dern

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 marzo 2020

Lena Olin è la moglie di un celebre pittore a cui viene diagnostica una malattia neurodegenerativa.

Disponibili trailer e poster di The Artist's Wife, il dramma indipendente con Lena Olin nei panni di una ex pittrice ora moglie di un famoso astrattista, interpretato da Bruce Dern, a cui viene diagnosticata una malattia neurodegenerativa che non gli permetterà di terminare i dipinti per la sua mostra finale.

La trama ufficiale:





Claire (Lena Olin) vive una vita domestica negli Hamptons come moglie del celebre artista Richard Smythson (Bruce Dern). Un tempo lei stessa promettente pittrice, Claire ora vive all'ombra dell'illustre carriera di suo marito. Mentre prepara il lavoro per la sua mostra finale, L'umore di Richard sempre più altalenante che porta ad una diagnosi di demenza. Man mano che la sua memoria e il suo comportamento vanno peggiorando, Claire protegge la condizione del marito dalla comunità artistica mentre cerca di riconnetterlo con la figlia e il nipote avuti da un precedente matrimonio. Sfidata dalla perdita del suo mondo come lo conosceva, Claire ora deve decidere se stare con Richard in disparte o porsi al centro dell'attenzione.

Il cast del film è completato da Juliet Rylance, Avan Jogia, Stefanie Powers, Catherine Curtin e Tonya Pinkins, Catherine Curtin, Ravi Cabot-Conyers e Stefanie Powers.

The Artist's Wife è diretto dal produttore e regista Tom Dolby al suo secondo lungometraggio dopo aver co-diretto con Tom Williams la commedia drammatica Last Weekend del 2014. La sceneggiatura è di Nicole Brending, Tom Dolby e Abdi Nazemian. The Artist's Wife debutterà nei cinema statunitensi, salvo coronavirus, il 3 aprile.