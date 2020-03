Bad Trip: trailer e poster della prank comedy con Eric André

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 marzo 2020

Una commedia on the road girata con una videocamera nascosta per riprendere terribili scherzi ai danni di ignari sconosciuti.

[Per visionare il trailer "Greenband" clicca sull'immagine in alto]

Disponibili due trailer, uno "greenband" per tutti e uno "redband" vietato ai minori, del film Bad Trip, una commedia on the road con scherzi realizzata con una videocamera nascosta che dovrebbe arrivare nei cinema americani, salvo slittamenti, il prossimo 3 aprile.

Il film è diretto dal regista nippo-americano Kitao Sakurai (Aardvark) e vede protagonista l'attore e comico Eric André alias Barf, i due si riuniscono dopo una collaborazione per la serie tv The Eric Andre Show.

[Per visionare il trailer "Redband" clicca sull'immagine in alto]

La trama ufficiale:



Dalle persone dietro alla serie tv "The Eric Andre Show", e anche da uno dei tizi dietro ai film "Jackass" e "Nonno Scatenato", arriva una commedia in parte scherzi con candid camera e in parte e viaggio on the road su due migliori amici che intraprendono un folle viaggio attraverso il paese, durante il quale diverse scene scandalose sono state filmate di nascosto con persone ignare che hanno avuto reazioni spontanee.

Il cast del film è completato Eric Andre, Lil Rel Howery, Charles Green, Adam Meir e Tiffany Haddish.

Bad Trip è scritto del regista Kitao Sakurai, Eric André, Kathryn Borel, Dan Curry e Jenna Park. Eric André, David Bernad, Jason Cloth e Ruben Fleischer sono i produttori. Il film debutterà nei cinema americani, salvo slittamenti, il prossimo 17 aprile.