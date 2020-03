The Batman: Jeffrey Wright conferma il fumetto che ha ispirato il reboot

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 marzo 2020

Il 25 giugno 2021 torna nei cinema il Cavaliere oscuro con le fattezze di Robert Pattinson nuovo Bruce Wayne.

Jeffrey Wright, il nuovo commissario Gordon in The Batman, ha utilizzato Instagram per pubblicare un'immagine a conferma che una delle fonti d'ispirazione per il reboot di Matt Reeves sarà il fumetto anni novanta "Batman: Il lungo Halloween", scritto da Jeph Loeb, disegnato da Tim Sale e ambientato durante il primo anno di attività del vigilante di Gotham.

La sinossi del fumetto "Il Lungo Halloween":

La sinossi del fumetto "Il Lungo Halloween":

Un eroe in costume impara che non può avere fiducia negli altri. Un serial killer compie i suoi omicidi nei giorni di festa. Un signore del crimine cerca di non perdere il controllo del suo fragile impero. Una città assediata dai gangster diventa il rifugio di un esercito di mostri. Un onesto procuratore distrettuale nasconde un terribile segreto. Una dama seducente tenta di conquistare il Cavaliere Oscuro. E un'amicizia rischia di essere distrutta per sempre. Ecco i tasselli di questo mistero. Ecco "Il lungo Halloween".





























Il nuovo post di Wright su Instagram ritrae la copertina del celebre fumetto e presenta la didascalia, "Another for the culture". Questo post è stato preceduto da un altro post in cui l'attore ha mostrato la copertina di un altro fumetto, la raccolta "Batman: The Golden Age - Volume One" che contiene storie originali degli albi "Detective Comics #27-45", "Batman #1-3" e "New York World's Fair Comics #1" che includono l'origine del Cavaliere oscuro, nonché il debutto di Robin, il commissario Gordon, il professor Hugo Strange, Joker e Catwoman.

Il cast del film include Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoe Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Jeffrey Wright (Commissario Gordon), Paul Dano (Edward Nashton / L'enigmista), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jayme Lawson (Bella Reál) e Peter Sarsgaard elencato come procuratore distrettuale Gil Colson che molti teorizzano potrebbe essere il nuovo Harvey Dent aka Due Facce. Il cast è completato da Con O'Neill, Gil Perez-Abraham, Vic Waghorn, Rodrig Andrisan. Obie Matthew e i gemelli Max e Charlie Carver.

The Batman arriva nei cinema il 25 giugno 2021.