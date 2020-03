Tom Hanks e la moglie positivi al Coronavirus: l'annuncio su Twitter

Di Pietro Ferraro giovedì 12 marzo 2020

Tom Hanks e Rita Wilson risultati positivi al COVID-19 durante una trasferta in Australia.

Tom Hanks ha annunciato su Twitter che lui e la moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Coronavirus. L'emergenza sanitaria cinese evolutasi in pandemia globale ha di fatto blindato l'Italia con la chiusura dei cinema e lo slittamento di diverse uscite di punta, tra cui quella del nuovo Bond slittata a novembre.

L'attore due volte Premio Oscar ha rivelato di essere positivo con una dichiarazione sui social media in cui ha annunciato di aver eseguito il test in Australia dove lui e la moglie rimarranno isolati e saranno monitorati dal locale personale medico. La coppia era in Australia per la pre-produzione del biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann, in cui Hanks interpreterà il manager di Presley, il colonnello Tom Parker.

Ciao gente. Rita e io siamo quaggiù in Australia. Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e qualche dolore al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Avevamo anche una lieve febbre. Per capire la situazione, come è necessario nel mondo in questo momento, siamo stati testati per il Coronavirus e siamo risultati positivi. Bene e adesso cosa fare? I funzionari medici hanno protocolli che devono essere seguiti. Noi Hanks saremo testati, monitorati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica. Non molto di più di un approccio di un giorno alla volta, no? Terremo aggiornato il mondo con dei post. Prendetevi cura di voi!

Hanks ha recentemente ricevuto una nomination all'Oscar per la sua interpretazione dell'icona televisiva Mister Rogers nel film biografico Un amico straordinario, con il suo prossimo film in uscita, il dramma a sfondo bellico Greyhound, in uscita negli Stati Uniti salvo slittamenti il 12 giugno.





Fonte: ComicBook