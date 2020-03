Crip Camp: trailer del documentario Netflix prodotto da Barack Obama

Di Pietro Ferraro giovedì 12 marzo 2020

Barack e Michelle Obama produttori per un documentario su disabilità e diritti civili premiato al Sundance.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha reso disponibile un trailer di Crip Camp: A Disability Revolution, un nuovo documentario che segue un gruppo di giovani campeggiatori disabili negli anni '60 in lotta per i diritti civili degli americani diversamente abili.

La trama ufficiale:

Sulla scia di Woodstock, una rivoluzione è sbocciata in un campo estivo sgangherato per adolescenti con disabilità, trasformando le loro vite e innescando un movimento storico.

Il documentario diretto dalla vincitrice dell'Emmy Nicole Newnham (Sentenced Home, The Rape of Europa, The Revolutionary Optimists) con l'addetto al suono ed ex campeggiatore James "Jim" LeBrecht è stato presentato al Sundance Film Festival di quest'anno dove ha vinto il Premio del Pubblico.

Crip Camp: A Disability Revolution in arrivo su Netflix il 25 marzo vede tra i produttori esecutivi Barack Obama e Michelle Obama, Tonia Davis e Priya Swaminathan e il candidato all'Oscar Howard Gertler (AIDS - Cronaca di una rivoluzione).

Fonte: Collider