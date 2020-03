Come Play: il corto horror "Larry" diventa un film prodotto da Amblin

Di Pietro Ferraro giovedì 12 marzo 2020

Larry la mostruosa creatura dell'omonimo corto approderà al cinema in un lungometraggio horror.

Il sito Deadline riporta che il cortometraggio horror "Larry" di Jacob Chase è stato acquisito da Amblin Partners per essere adattato in un lungometraggio per il grande schermo dal titolo Come Play, che sarà scritto e diretto dallo stesso Chase.

Il corto segue Larry, un mostro terrificante che si manifesta attraverso dispositivi ad alta tecnologia come smartphone e altri dispositivi a schermo. Il film che trarrà ispirazione anche da classici come The Ring e Poltergeist, e che si spera segua la scia di successi come Lights Out, partirà dalla premessa del corto per raccontare di un giovane ragazzo solitario, interpretato Azhy Robertson, che cerca conforto e rifugio nei sui cellulare e tablet e finisce per creare il mostro generandolo dai suoi stessi incubi. Quando il mostro comincia ad usare i dispositivi contro il ragazzo per irrompere nel nostro mondo, i genitori del ragazzo, interpretati da Gillian Jacobs ("Love") e John Gallagher Jr. (Underwater), dovranno combattere per salvare il figlio dalla misteriosa creatura.

A seguire trovate un video con il raccapricciante corto originale. L'uscita di "Come Play" nei cinema americani è stata fissata al 24 luglio.

Fonte: Bloody Disgusting