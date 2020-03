Nosferatu: Doug Jones aggiorna sul remake di David Lee Fisher

Doug Jones ha utilizzato Twitter per aggiornare i fan sul remake di Nosferatu.

L'attore specializzato in creature Doug Jones, tra i suoi ruoli l'Abe Sapien in Hellboy, L'uomo pallido in Il labirinto del fauno e la creatura anfibia in La forma delll'acqua, ha fornito su Twitter un aggiornamento sul remake del classico horror espressionista Nosferatu annunciato nel 2016 e che lo vede nei panni del Conte Orlok.

What’s up with our @NosferatuRemix ?… Thank you for your patience! On-set photo of @MoMeinhart touching up my Count Orlok makeup. I’m told visual effects, combining old and new, are only a couple shots from completion, and the sound design/musical score is underway! Stay tuned!! pic.twitter.com/RNw3KIVK7R