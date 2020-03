Soul: nuovo trailer italiano e poster del film d'animazione Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro giovedì 12 marzo 2020

Il nuovo film Pixar dal regista di "Up" e "Inside Out" arriva nei cinema il 19 giugno 2020.

Disney ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Soul, il secondo film d'animazione in uscita quest'anno per Pixar insieme a Onward. Soul è diretto dal regista Pete Docter (Up, Monster & Co., Inside Out), il direttore creativo della Pixar a proposito della genesi del film ha raccontato di essersi ispirato al giorno in cui è nato suo figlio, notando che il piccolo aveva già una personalità: "Era abbastanza chiaro che siamo tutti nati con un senso unico e specifico di chi siamo".

Joe Gardner (voce di Jamie Foxx) è un insegnante di banda della scuola media che ha la possibilità di suonare nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York in una sorta di limbo in cui le nuove anime ottengono le loro personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con un'anima precoce, 22 (voce di Tina Fey), che non ha mai compreso il fascino dell'esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare ciò che è bello della vita, potrebbe semplicemente scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti della vita.

Il film è co-diretto da Kemp Powers (al suo debutto come regista dopo aver lavorato come autore per la serie tv "Star Trek: Discovery"). La sceneggiatura è scritta da Pete Docter, Mike Jones e Kemp Powers.

Abbiamo parlato con molte persone che rappresentavano tradizioni religiose e tradizioni culturali e abbiamo chiesto loro: "Come pensi che sia un'anima?". Tutti hanno detto "vaporosa", "eterea "e " non fisica". Eravamo tipo," Fantastico! Come possiamo farlo? 'Siamo abituati a giocattoli, automobili, cose che sono molto più sostanziali e con riferimenti semplici. Questa è stata una grande sfida, ma devo dire che penso che il team abbia messo insieme delle cose interessanti che sono davvero indicative di quelle parole, ma anche riconoscibili. Pete Docter - Co-regista

Il cast di voci include anche Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs, Richard Ayoade, John Ratzenberger e Ahmir-Khalib Thompson.

Penso che Joe stia attraversando quella crisi che hanno tutti gli artisti. Sente sempre più che il suo sogno di diventare un musicista jazz sta svanendo e comincia a chiedersi: "Perché sono qui? Che cosa intendevo fare?" Joe impersona queste domande. Joe Kempers - Co-regista

Disney ha fissato una data di uscita di Soul al 19 giugno 2020.

Fonte: ComicBook