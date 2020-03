A Quiet Place 2, rinviata l'uscita worldwide causa Coronavirus

Di Federico Boni giovedì 12 marzo 2020

Sconosciuta la nuova data.

No Time to Die rinviato a novembre causa Coronavirus: è ufficiale No Time to Die, 25esimo film di 007, non uscirà il prossimo 6 aprile. Dopo No time to Die e Peter Rabbit 2, un'altra attesa produzione hollywoodiana ha ceduto al Coronavirus, rinviando l'uscita in tutto il mondo. La Paramount Pictures ha infatti posticipato a data da destinarsi la release di A Quiet Place 2, prevista per il 19 marzo nel Regno Unito e per il 20 marzo negli Stati Uniti d'America.

"Dopo molte considerazioni, e alla luce della situazione in corso e in via di sviluppo riguardante il coronavirus e le restrizioni ai viaggi globali e ai ritrovi pubblici, la Paramount Pictures posticipa l'uscita mondiale di A Quiet Place Part II", ha dichiarato lo studios. "Crediamo e supportiamo l'esperienza cinematografica e non vediamo l'ora di far vedere questo film al pubblico, una volta che avremo una migliore comprensione dell'impatto di questa pandemia sul mercato teatrale globale".

Interpretato da Emily Blunt, A Quiet Place 2 ha visto ancora una volta John Krasinski regista. Il marito dell'attrice, sui social, ha così commentato la notizia: "Una delle cose di cui sono più orgoglioso è che la gente ha sottolineato come il nostro film fosse uno di quelli da vedere tutti insieme. Ebbene, a causa delle mutevoli circostanze di ciò che sta accadendo nel mondo, ora non è chiaramente il momento giusto per farlo. Aspetterò di rilasciare il film fino a quando non potremo vederlo tutti insieme!".

Il primo capitolo, autentica sorpresa del 2018, ha incassato la bellezza di 340 milioni di dollari in tutto il mondo.