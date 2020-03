Fast and Furious 9, rinviata di 11 mesi l'uscita worldwide causa Coronavirus

Di Federico_40 giovedì 12 marzo 2020

Rinviato al 2021 causa Coronavirus l'attesissimo Fast and Furious 9.

Dopo No time to Die, Peter Rabbit e A Quiet Place 2, anche Fast & Furious 9 di Justin Lin è stato posticipato causa Coronavirus, diventato vera pandemia. La Universal ha deciso di posticipare l'uscita al cinema di Fast 9 di quasi un anno. Non più il ​​22 maggio 2020, come previsto, bensì il 2 aprile 2021. Undici mesi tondi tondi, quasi a percepire un prolungamento del problema ben oltre l'estate.

Una mossa quasi obbligata, visti gli altissimi costi di produzione (200 milioni di budget, marketing escluso) e la quantità di dollari in arrivo dai mercati esteri (il 75% dei tre precedenti capitoli). Davanti ad una pandemia, ad un'Europa travolta dal virus, a Cina, Giappone e Corea ancora sotto scacco, e con migliaia di cinema chiusi, il rischio sarebbe stato folle.

"Sentiamo tutto l'amore e le aspettative che avete nei confronti del prossimo capitolo della nostra saga", ha scritto Vin Diesel sui social. "Ecco perché è particolarmente difficile farvi sapere che dobbiamo spostare la data di uscita del film. È diventato chiaro che non sarà possibile per tutti i nostri fan di tutto il mondo vedere il film questo maggio. Mentre sappiamo che c'è delusione nel dover aspettare ancora un po', questa mossa è stata fatta in funzione della vostra sicurezza, nostra principale considerazione".

È chiaro che nei prossimi giorni una quantità imprecisata di titoli americani particolarmente attesi, perché l'estate cinematografica Usa prende forma a maggio, potrebbero slittare. Anche Hollywood rischia di finire pesantemente al tappeto, dinanzi al Covid-19.