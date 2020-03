Jurassic World: Dominion - primo teaser poster ufficiale

Di Pietro Ferraro venerdì 13 marzo 2020

l'11 giugno 2021 tornano i dinosauri di Jurassic Park nel terzo film di Jurassic World.

E' disponibile un primo teaser poster ufficiale di Jurassic World: Dominion aka Jurassic World 3, che ripesca il classico logo di Jurassic Park confermando vari indizi che questo terzo film della trilogia sequel, parole dello stesso regista Colin Trevorrow, è da considerarsi un Jurassic Park 6.

A conferma di un ritorno al passato il nuovo film vedrà il ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum come gli scienziati Alan Grant ed Ellie Sattler e Ian Malcolm. Neiil e Dern si riuniranno a 20 anni da Jurassic Park 3 mentre Ian Malcolm è già tornato in un cameo in Jurassic World: Il regno distrutto del 2018.

Inizi a porre le domande più elementari: chi sono queste persone adesso? Che cosa fanno del nuovo mondo in cui vivono e come si sentono a far parte della sua storia? Alla fine sarà in collaborazione con gli attori. Conoscono e amano questi personaggi. Lo faremo insieme. Colin Trevorrow

Il cast del nuovo film includerà anche Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e Chris Pratt nei panni di Owen Grady con l'aggiunta di BD Wong, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, Justice Smith, ​​DeWanda Wise, Mamoudou Athie e Dichen Lachman.

Colin Trevorrow dirige Jurassic World: Dominion da una sceneggiatura che ha scritto insieme ad Emily Carmichael (Pacific Rim - La rivolta) e mostrerà come i dinosauri stanno "colonizzando" il Nord America dopo gli eventi de "Il regno distrutto".

Con le riprese di Jurassic World 3 attualmente corso, il film è previsto nelle sale per l'11 giugno 2021.

Fonte: ComicBook / Amblin