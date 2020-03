Superman: Red Son: trailer, poster e una clip con Batman

Di Pietro Ferraro venerdì 13 marzo 2020

Un Superman sovietico nel nuovo lungometraggio d'animazione della serie DC Universe Movies.

Disponibile un trailer e una prima clip del film d'animazione Superman: Red Son che mostra una versione sovietica dell'Uomo d'acciaio basata sulla serie a fumetti Elseworld di DC, Superman: Red Son.

La prossima uscita della popolare serie DC Universe Movies si svolge in una realtà alternativa in cui l'astronave che trasporta l'ultimo sopravvissuto di Krypton atterra - non nel Kansas rurale, ma nella Russia stalinista. Questa Terra dell'era della Guerra Fredda può sopravvivere all'arrivo di un Superman sovietico?

L'attore nominato ai Golden Globe Jason Isaacs guida un cast stellare come voce dell'alternativa sovietica di Superman. Isaacs, una delle star del franchise cinematografico di Harry Potter, Star Trek: Discovery e più di 120 film e serie televisive, ottiene il suo turno come supereroe dopo tre memorabili apparizioni nel DC Universe Movies come famosi supercriminali della biblioteca DC. Isaacs aveva precedentemente doppiato Senistro in Green Lantern: Emerald Knights, Lex Luthor in Justice League: Gods and Monsters e Ra’s al Ghul in Batman: Under the Red Hood.

Il cast di voci originali è completato da Diedrich Bader (Lex Luthor), Amy Acker nei panni (Lois Lane), Vanessa Marshall (Wonder Woman), Phil Morris (James Olsen), Paul Williams (Brainiac), Roger Craig Smith (Batman), Sasha Roiz (Hal Jordan), Phil LaMarr (John Stewart), Jim Meskimen (John F. Kennedy), Travis Willingham (Superior Man), William Salyers (Iosif Stalin) e Winter Ave Zoli (Svetlana).

Superman: Red Son è prodotto e diretto da Sam Liu (Reign of the Supermen) da una sceneggiatura di J.M. DeMatteis (Batman: Bad Blood, Constantine: City of Demons). Jim Krieg (Batman: Gotham di Gaslight) è coproduttore. Amy McKenna (La morte di Superman) è produttore. I produttori esecutivi sono Sam Register e Bruce Timm (Batman: The Animated Series).

Prodotto da Warner Bros. Animation e DC, Superman: Red Son sarà disponibile negli Stati Uniti in DVD e Blu-ray il 17 marzo 2020.

