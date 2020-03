Black Widow: featurette in italiano nuovo promo poster con Taskmaster

Di Pietro Ferraro venerdì 13 marzo 2020

Scarlett Johansson torna nei panni della supereroina e spia Natasha Romanoff nel primo film in solitaria di Vedova Nera.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Disponibile via Reddit un nuovo promo poster del film Black Widow che vi proponiamo insieme ad una featurette con sottotitoli in italiano.

La Natasha Romanoff di Scarlett Johansson ha debuttato in Iron Man 2 nel 2010 e ci sono voluti ben dieci anni e la morte del personaggio in Avengers: Endgame per avere finalmente un film in solitaria dell'amata supereroina Marvel.

Nel nuovo poster di Black Widow vediamo ritratti la Vedova Nera di Scarlett Johansson, la Yelena Belova di Florence Pugh e il Red Guardian di David Harbour in una posa dinamica e sopra di loro incombe il misterioso e malvagio Taskmaster.

In questo prequel, che pare sarà ambientato tra "Civil War" e "Infinity War", Natasha Roamnoff mentre porta alla luce una cospirazione che ha lo scopo di eliminarla, deve affrontare la sua storia come spia e ripercorrere i legami del suo passato con la Red Room, luogo dove vengono addestrate gruppi di bambine al fine di trasformarle in assassine infallibili e senza scrupoli, rendendo ognuna di loro la punta di diamante dello spionaggio russo, note appunto con il nome in codice di Vedova Nera.

Diretto da Cate Shortland da una sceneggiatura scritta da Eric Pearson basata su una storia di Jac Schaeffer e Ned Benson, Black Widow è interpretato anche da O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.





Fonte: Heroic Hollywood