The Quarry: trailer del dramma crime con Michael Shannon

Di Pietro Ferraro venerdì 13 marzo 2020

Un misterioso sacerdote approda in una remota cittadina texana attirando l'attenzione e il sospetto del locale capo della polizia.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lionsgate ha reso diponibili trailer e poster di The Quarry, un dramma a tinte crime interpretato da Michael Shannon e Shea Whigham e basato sull'omonimo romanzo di Damon Galgut. Un misterioso nuovo sacerdote si stabilisce in una chiesa fatiscente di una remota città desolata dove vivono il locale capo della polizia, una coppia di fratelli spacciatori e una donna che si occupa della chiesa. Il film ruota sul tentativo del poliziotto di arrestare la coppia di spacciatori e un mistero che nasconde il sacerdote che presto non potrà più essere tenuto nascosto.

La trama ufficiale:





Una storia di peccato e redenzione ambientata nelle terre selvagge del Texas. Dopo aver ucciso un predicatore itinerante, un vagabondo fuggitivo (Shea Whigham) si reca in una piccola città e si sostituisce all'uomo che ha ucciso. Sebbene la congregazione ami i sermoni di perdono del vagabondo, il capo della polizia locale (Michael Shannon) è sospettoso dell'uomo. Presto una macabra scoperta in una cava locale costringe l'assassino a combattere per la sua libertà.

Il cast è completato da Bobby Soto, Catalina Sandino Moreno, Bruno Bichir, Abel Becerra, Rose Bianco, Alvaro Martinez, Jimmy Gonzales, Abel Becerra, Anthony Reynolds, Julia Vera e David Jensen.

The Quarry è diretto dal regista americano Scott Teems e scritto da Teems con Andrew Brotzman. I crediti di Teems, al suo secondo lungometraggio, includono la regia del dramma That Evening Sun e sceneggiature per il sequel horror Halloween Kills di David Gordon Green e un episodio della serie tv Narcos: Messico.

The Quarry debutterà nei cinema americani il 17 aprile 2020.

Fonte: Collider