Arkansas: trailer del film "crime" con Liam Hemsworth e Vince Vaughn

Di Pietro Ferraro venerdì 13 marzo 2020

Un cast stellare per un crime a tinte comedy che segna il debutto alla regia dell'attore Clark Duke.

Lionsgate ha reso disponibili trailer e poster del crime a tinte comedy Arkansas, il debutto alla regia dell'attore Clark Duke che è anche co-protagonista del film accanto a Liam Hemsworth e Vince Vaughn.

Basato sul romanzo di John Brandon, adattato da Clark Duke con Andrew Boonkrong, il film racconta dei traffici di Kingpin Frog (Vaughn), un narcotrafficante che ha il controllo dello spaccio in Louisiana, e dei suoi subordinati, Kyle (Hemsworth) e Swin (Duke), che di giorno lavorano come ranger del parco mentre di notte trafficano droga sotto l'occhio vigile degli scagnozzi di Frog, interpretati da John Malkovich e Vivica A. Fox. A Kyle e Swin è stato detto di non dare nell'occhio, ma Swin sfida gli ordini innamorandosi di una donna locale di nome Johnna (Eden Brolin figlia dell'attore Josh Brolin), mentre Kyle viene coinvolto nel tentativo di capire chi sia davvero Frog. Dopo troppe decisioni azzardate, il loro mondo va all'aria quando Frog inizia erroneamente a vedere il trio come una minaccia al suo impero, un timore che li mette direttamente nel mirino dello spietato boss della droga.

L'attore Clark Duke è noto per i ruoli di Marty Eisenberg/Battle Guy nei due film di Kick-Ass, Jacob nelle commedie con viaggio nel tempo Un tuffo nel passato 1 & 2 e Clark Green nella serie tv The Office.

Il cast include anche Chandler Duke, fratello di Clark Duke, Michael Kenneth Williams, Brad William Henke, Patrick Muldoon, Jeff Chase, Barry Primus, Jacob Zachar, Jared Bankens, Adina Galupa e Demi Castro. Arkansas debutterà su Apple e Amazon il 1° maggio.

Fonte: Comingsoon