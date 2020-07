Hard Kill: trailer del nuovo thriller d'azione con Bruce Willis

Di Pietro Ferraro venerdì 17 luglio 2020

Bruce Willis alle prese con un gruppo terroristico nel nuovo action del regista di Survive the Night e Trauma Center.

Disponibili trailer e locandina di Hard Kill, un nuovo thriller d'azione con Bruce Willis nei panni di un magnate della tecnologia preso di mira da un gruppo terroristico che rapirà sua figlia per arrivare a lui.

La trama ufficiale:

Una squadra di mercenari si ritrova a correre per fermare un programma per computer che sta cambiando il mondo. Il lavoro del CEO della tecnologia miliardario Donovan Chalmers (Willis) è così prezioso che assume mercenari per proteggerlo, e un gruppo terroristico rapisce sua figlia solo per ottenerlo.

Il cast del film è completato Jesse Metcalfe, Natalie Eva Marie, Tyler Jon Olson, Swen Temmel e Texas Battle.

"Hard Kill" è diretto dal regista iraniano-americano Matt Eskandari che torna a collaborare con Bruce Willis dopo averlo diretto in Survive the Night e Trauma Center. Eskandari dirige da una sceneggiatura di Joe Russo e Chris LaMont, da una storia di Clayton Haugen e Nikolai From.

"Hard Kill" prodotto da Randall Emmett, George Furla, Shaun Sanghani, Alex Eckert, Tim Sullivan e Mark Stewart debutta negli Stati Uniti in alcuni cinema e in VOD a partire dal 28 agosto.

